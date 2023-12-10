«Становилось страшно»: Саша Савельева попала к психиатру после родов

В 2019 году у экс-солистки группы «Фабрика» Саши Савельевой и актера Кирилла Сафонова появился на свет первенец — сын Леон. Артистка призналась: беременность и роды прошли тяжело. Ей даже пришлось обратиться к психиатру.

Певица рассказала, что в тот момент у нее не было депрессии. Наоборот, Савельевой хотелось на съемки, в студию, прогуляться с мужем, но на это все у артистки не было сил.

«Было такое ощущение, что что-то происходит не так. Была настолько сильная тревожность, что становилось страшно. Панические атаки тоже были», — рассказала она в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Артистка пошла к неврологу, который после обследований исключил какие-либо патологии. Врач посоветовал обратиться Савельевой к психологу. Певица занималась со специалистом в методике когнитивно-поведенческой терапии, но этого оказалось недостаточно.

Отметим, что рождение Леона прошло тяжело, так как у певицы случились преждевременные роды. Какое-то время Савельева и ее малыш оставались в больнице под наблюдением врачей.

Ранее уехавшая в Израиль экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева вернулась в Россию. Как призналась артистка, ее визит связан с необходимостью посетить стоматолога.