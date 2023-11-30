Проживающая в Израиле певица Саша Савельева вернулась в Москву

Уехавшая в Израиль экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева вернулась в Россию. Как призналась артистка, ее визит связан с необходимостью посетить стоматолога.

«За красивой улыбкой стоит здоровье. И, кстати, даже работа над собой. Потому что ваши зубы, лицо и волосы — это отражение вашего внутреннего состояния», — приводит слова Савельевой WomanHit.ru.

Певица уехала в Израиль вслед за мужем, актером Кириллом Сафоновым. Его мать и сестра проживают в Тель-Авиве уже много лет. Актер также в совершенстве владеет ивритом и даже получил роль в одном из местных театров.

Ранее Саша Савельева заявляла, что 14 лет живет в Израиле, однако выяснилось, что артистка продолжает приезжать в трехкомнатную квартиру в Москве, которую пять лет назад переоформила на мужа. Она является собственницей трехкомнатной квартиры в Строгино. Сейчас такая недвижимость стоит от 50 млн рублей.