Станиславу Садальскому вслед за Кристиной Орбакайте запретили въезд в Латвию

Российский актер Станислав Садальский попал в «черный список» Латвии. Ему бессрочно запретили въезд на территорию прибалтийский республики.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже объяснила свое решение статьей 61 ч.2 закона об иммиграции, не уточнив причину запрета.

«Я приняла решение включить гражданина России Станислава Садальского в список нежелательных для Латвии лиц и запретить ему въезд в страну на неопределенный срок», — приводит РБК слова чиновницы.

Актер с иронией отреагировал на решение латвийских властей, заверив, что Байба Браже является его давней поклонницей. Садальский пригласил латвийскую чиновницу в гости.

«Она приходила на мои спектакли и говорила мне очень хорошие слова. Ну хорошо. Она меня на неопределенный срок в Латвию не пускает — а я ее пускаю в Москву. Пускай приезжает ко мне, моя квартира к ее услугам», — сказал он изданию Ревизор.ru.

Садальский также заявил, что Латвия в последние годы превратилась в задворки Европы. Актер с сожалением отметил, что это «ужасно».

