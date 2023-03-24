Станислав Садальский заявил, что Татьяна Васильева «хочет вернуться к нему»

Актер Станислав Садальский имеет в отечественном шоу-бизнесе весьма скандальную репутацию. За несколько лет он успел переругаться с огромным количеством коллег. Обидеть ему удалось и Татьяну Васильеву, предпочитающую отныне не иметь с ним ничего общего. Однако, по заявлению актера, она уже жалеет о своем решении и хочет перемирия.

В прошлом Садальский и Васильева много вместе играли на театральной сцене. Вот только потом резко прекратили какое-либо общение. Артистка заявляла, что ее партнер по спектаклям оказался весьма непростым и неприятным человеком. По ее словам, второго такого черствого и жестокого мужчины она еще не встречала. Он уничтожает людей и пользуется ими.

Станислав же в свою очередь тоже нелестно отзывался о коллеге. Он публично поливал ее грязью и заявлял, что она любительница «молоденьких мальчиков». Казалось, после всех этих слов актеров больше никогда не будет ничего связывать. Но недавно Садальский неожиданно вновь заговорил о «старой подруге» и сказал, что она по нему даже скучает.

По признанию актера, сейчас между ним с Васильевой нет никаких отношений, но в скором времени все может измениться. «Отношения с ней никакие. Но она хочет работать со мной. Хочет вернуться ко мне. Васильева без меня потеряла интерес — это правда. Она это чувствует и хочет назад», - считает Станислав Садальский.

Напомним, что в начале 2023 года актер серьезно поругался с коллегой Татьяной Кравченко. Звезда «Сватов» не пришла на спектакль, и Садальский обвинил ее в недобросовестности и даже алкоголизме. Разбирательство шло довольно долго, и артистка даже говорила, что собирается судиться, вот только потом конфликт сошел на нет, и сейчас о нем уже никто не вспоминает.