Станислав Садальский предложил руку Людмиле Максаковой и был жестко ею отвергнут

Актер Станислав Садальский, который так часто попадает в скандалы со звездами отечественного шоу-бизнеса, вновь оказался на первых полосах в СМИ. Оказалось, что актер решил попытать счастье и сделал предложение Людмиле Максаковой на глазах у десятков зрителей. Однако 82-летняя звезда кино и театра предпочла отказаться и указать коллеге на его место.

Все произошло на премьере спектакля «Королева-мать» в Вахтанговском театре, в котором Людмила Васильевна играет одну из главных ролей. Посмотреть на нее собралось немало людей, в том числе место в первом ряду прямо по центру выкупил Садальский. Причем сделал он это, по всей видимости, не просто так.

По сценарию в какой-то момент героиня Максаковой произнесла со сцены следующую фразу: «Теперь нет того мужчины, что подаст мне руку». На что, резко оживившийся Станислав горло произнес: «А я?». Он предложил актрисе свою руку, думая, что она ее примет, однако его ждал совсем другой ответ. По информации источника издания mk.ru, сначала зрители подумали, что это все часть постановки, но уже в скором времени по замешательству Людмилы Васильевны стало понятно, что все происходило явно не по плану.

Не растерявшись, артистка отказала Садальскому и заявила: «Ты артист. А артисты - дети. Поэтому сиди тихо». После этого она продолжила свой монолог и получила восторженные аплодисменты зала. Примечательно, что после столь жесткого ответа зритель в первом ряду действительно больше не решался вмешиваться в спектакль.

Ранее Станислав Садальский обвинил звезду фильма «Вызов» Юлию Пересильд в алкоголизме.