«Хватит»: Станислав Садальский призвал Юлию Пересильд прекратить пить

Актер Станислав Садальский опубликовал видео с коллегой Юлией Пересильд, под которым призвал ее прекратить пить. Одна из самых популярных актрис современности ответила на обвинения в алкоголизме.

Садальский написал: «Алкоголь отрицательно влияет на память, раньше, когда бухал, улетал в космос! И никого не помнил. Поэтому призываю всех и друзей, и недругов – хватит пить».

Пересильд в ответ заявила, что «никак не реагирует на Стаса Садальского» и «не знает, кто это».

«И более того, я и вас призываю на это не реагировать», - заключила звезда фильма «Вызов».

Ранее Пересильд обратилась к обвиняющим ее космонавтам. Актриса заявила, что два года получает негативные комментарии от них, но слов недовольства стало больше после слухов о намерении присвоить артистке звание Героя России.

Космонавты не согласны с этим, потому что профессионалы подолгу ждут высочайших званий. Пересильд заявила, что ей не нужны звания – для нее важна оценка фильма «Вызов» зрителями. Актриса обратилась к космонавтам со словами «переставайте уже меня травить».