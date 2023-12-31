Михаил Шуфутинский и Люся Чеботина оказались в числе пострадавших от «голой» вечеринки Ивлеевой

Выступления Шуфутинского и Чеботиной решили вырезать из новогодних концертов, об этом сообщает mk.ru.

В конце декабря стало известно о том, что после участия Филиппа Киркорова и Лолиты в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой их выступления решили вырезать из новогодних «голубых огоньков». Запланированные ранее выступления этих артистов также подверглись либо отмене, либо переносу на неопределенный срок.

Как сообщают журналисты, от действий Киркорова и Лолиты пострадали и другие звезды, которые не принимали участие в вечеринке Ивлеевой. По словам источника, Михаил Шуфутинский, который исполнял на одном из праздничных концертов совместную с Киркоровым песню, не появится на телеэкранах.

Кроме того, вырезали и выступление Люси Чеботиной, которая вместе с Киркоровым пела песню «Королева». Однако Чеботиной повезло больше, чем Шуфутинскому. Певица выступит вместо поп-короля на концерте «Зимний SHOW» и получит неплохой гонорар.

Ранее мы писали о том, что в Барвихе Luxury Village вместо Анны Asti в Новый год выступит Люся Чеботина.