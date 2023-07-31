Станет бабушкой: певица Алсу поделилась откровением на свадьбе

Певица Алсу в минувшие выходные посетила свадьбу друзей, о чем поспешила рассказать в личном блоге. Она отметила, что раньше часто ходила на подобные мероприятия, но потом наступило затишье. Теперь же вновь началась череда бракосочетаний, ведь теперь женятся уже не друзья вокалистки, а их дети, а это заставляет ее задумываться о скоротечности времени.

Алсу призналась, что сейчас ее знакомые все чаще стали организовывать свадьбы своих дочерей и сыновей, поэтому она считает, что и она, и все ее окружение в ближайшем будущем будут нянчить внуков.

«Не успеем моргнуть, как станем бабушками и дедушками! Эх», - отметила Алсу.

К слову, для появления на торжественном мероприятии певица выбрала весьма эффектный образ. Она надела вечернее изумрудное платье с корсетом из атласной ткани, а волосы уложила назад, чтобы открыть шею. Дополнила вокалистка образ массивными серьгами с драгоценными камнями и браслетом.

Ранее Алсу в личном блоге поделилась стрессовыми переменами в жизни.