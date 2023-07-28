«Не могут длиться вечно»: певица Алсу рассказала о переменах в жизни

Популярная исполнительница Алсу рассказала о стрессовых переменах в жизни. 40-летняя певица поделилась переживаниями в соцсетях. Об этом сообщается на сайте kp.ru.

Артистка в начале лета уехала в путешествие. Сначала она была в Нью-Йорке, потом в Амстердаме, затем отправилась на курорт. Поп-дива отдыхает вместе с мужем Яном Абрамовым.

Знаменитость рассказала, что в Амстердаме была впервые. Она отметила, что это город с богатыми культурными традициями, там все очень красочно и колоритно. В городе интересная архитектура, множество каналов и красивых мостов, средневековые здания и музеи.

Но Алсу подчеркнула, что впечатление испортили «несколько странных людей и горы мусора на пешеходных улочках».

Сейчас певица наслаждается отдыхом на курорте: ходит по ресторанам и загорает. Казалось бы, что все хорошо. Но недавно Алсу разместила пост, в котором рассказала о переменах в жизни.

«Изменения могут быть стрессовыми, но они открывают новые двери и ставят нас на новые пути, которыми мы, возможно, никогда бы не последовали. Помните, что события не могут длиться вечно», – написала звезда.

По словам артистки, перемены могут быть как неприятными, так и принести хорошие новые начинания. Но она не конкретизировала, что имеет в виду. Возможно, в будущем она расскажет, что же случилось на самом деле.

Ранее пластический хирург объяснила изменения во внешности 40-летней Алсу. Подписчики отметили, что исполнительница хита «Зимний сон» выглядит уставшей и отекшей.