«Стандартный кликбейт»: адвокат высказался о неожиданном судебном иске против Тимура Батрутдинова

Адвокат Александр Бенхин назвал обычным кликбейтом новость о том, что у комика Тимура Батрутдинова могут отнять имущество. По его словам, звезда Comedy Club, скорее всего, может лишиться только условного гаража, который мешает планам застройщика.

В беседе с NEWS.ru Бенхин отметил, что речь идет о строительстве дороги или комплексной застройке района, и недвижимость артиста изымают в пользу города. Он предположил, что стоимость гаража при этом, вероятно, не превышает и половины гонорара Батрутдинова.

«Стандартный кликбейтовый заголовок. Очень удивительно, что даже серьезные новостные агентства повелись и постят это все. Скорее всего, речь идет о каком-нибудь старом гараже в каком-нибудь гаражно-строительном кооперативе, которыми сейчас вообще мало кто пользуется. Но, видимо, много лет назад, еще на заре своей карьеры, переехав в Москву, Тимур купил его, и он до сих пор числится на его имени», — сделал предположение адвокат.

Таким образом, по его мнению, ситуация не очень серьезная, и лишнее внимание со стороны департамента государственного имущества Москвы самому юмористу не повредит.

