Станцевала с российским флагом: Бьянка ответила на призывы признать ее иноагентом

Татьяна Липницкая, более известная как певица Бьянка, опубликовала у себя в социальных сетях пост, в котором ответила на обвинения активистов. Те просили признать звезду иноагентом из-за концертов за рубежом.

Общественники обратили внимание на то, что исполнительница выступила за рубежом, а также допустили, что она может быть причастна к спонсированию ВСУ. Бьянка же такие обвинен я в свой адрес считает беспочвенными.

После призыва активистов в соцсети у певицы появилось видео, на котором Татьяна танцует с российским флагом. Также она опубликовала небольшое послание.

«В то время, пока я и другие российские артисты создают возможности для своих соотечественников общаться на родном языке, слушать на нем музыку и не терять связь со своими корнями, находятся недовольные и лживые люди, которым это не нравится», — заявила Бьянка.

Ранее Яна Рудковская заступилась за артистов, которых требуют признать иноагентами. По словам продюсера, справедливость должна победить.