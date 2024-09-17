«Стало туго с деньгами, авось, поможет единственной дочке»: выяснилось, зачем Мария Машкова предложила отцу мировую

Певица и светская львица Алена Кравец прокомментировала видео актрисы Марии Машковой, в котором она предложила отцу мировую. Бизнес-леди заявила, что таким образом артистка хотела разжалобить папу с надеждой на помощь.

Машкова сначала желала отцу оказаться на скамье подсудимых в Гааге, а потом изменила свою позицию и записала видео под музыку с предложением о мировой. На вопрос, верит ли Кравец в перемены актрисы, говорит, что та «включила заднюю», поскольку «стало совсем туго с деньгами».

«Расчет был на то, чтоб разжалобить папу. Авось, мол, и поможет родному человечку, единственной дочке», - сказала Кравец aif.ru.

Певица уверена, что Владимир Машков «не изменит своим убеждениям ради дочери». По ее мнению, Марии пора «перестать давить на жалость».

Ранее Машкова призналась, что любит отца и хочет с ним общаться. Она считает: разные взгляды на политику не повод отказываться от родных людей.