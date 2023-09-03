Стало раскрыто, как воры проникли в дом звезды «Не родись красивой»

Полицейские провели расследование и выяснили, что преступники, совершившие кражу из квартиры народной артистки Юлии Рутберг в центре Москвы, использовали метод взлома одного из замков.

Как пишет mk.ru, воры пришли, когда Рутберг находилась на гастролях в Иркутске, а ее 85-летняя мать и другие родственники находились на даче. Они забрали драгоценности и деньги на сумму 2 миллиона рублей и 7 тысяч евро.

В ходе расследования стало ясно, что грабители выломали личинку из нижнего замка, после чего проникли в жилище. Сосед напротив квартиры Рутберг редко посещает свою квартиру, а на двери актрисы установлен видеодомофон. Очевидцы рассказали, что в подъезд часто заходят посторонние люди.

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