Отправили в психушку: смерть матери певицы Анастасии вызвала подозрение

Людмила Салдадзе, известный режиссер и мать певицы Анастасии, умерла на 84-м году жизни. Ее дочь заявила, что смерть ее матери произошла в странных обстоятельствах.

Оказалось, что Людмила была с семьей на даче в Тверской области. Внезапно ей стало плохо, и у нее случилось кровотечение изо рта. Семья вызвала скорую помощь, и ее доставили в местную больницу, хотя она не хотела ехать. Из-за возраста родственники настояли в госпитализации, а обеспокоенная Анастасия передала маме все свои деньги — 600 тысяч рублей, говоря, что это может понадобиться на лекарства, сиделку или операцию.

Супруг Анастасии рассказал, что через некоторое время им позвонили из больницы и сообщили, что мать отказывается от врачебной помощи. Он настоял на том, чтобы ее обследовали и лечили, так как кровотечение изо рта не может быть безосновательным.

Через несколько часов семья узнала, что Салдадзе положили в психиатрическую больницу в Бурашево. Проблем с этим у знаменитости не было, у нее даже всегда была с собой справка от Союза кинематографистов, подтверждающая, что она — странствующий писатель и не состоит на учете в психиатрической больнице.

Отмечается, что мать Анастасии активно занималась исследованием мест, связанных с героическим прошлым семьи, посещала музеи и места боевой славы. Здоровье у нее было всегда крепким, поэтому семья певицы намерена настоять на проведении судебно-медицинской экспертизы, пишет mk.ru.

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