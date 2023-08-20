«Растопила сердца брутальных мужчин»: Валерия шокировала новым концертом

Певица Валерия дала концерт по случаю 300-летия Екатеринбурга. Ее главные хиты, такие как «Нежность» и «Часики», прозвучали на сцене Исторического сквера, собрав толпы зрителей.

Знаменитость рассказала, что место было рассчитано на 50 тысяч человек, но на этот раз он был переполнен. Люди не только занимали тротуары, но и заполнили газоны. Множество зрителей также собралось возле сквера и за сценой.

Валерия призналась, что переполнена эмоциями и счастлива. Ее песня «Часики» даже растопила сердца брутальных мужчин. Они танцевали, фотографировались и подпевали слова, пишет kp.ru.

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