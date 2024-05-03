«Стало полегче жить»: отец Шарлота рассказал о состоянии певца в СИЗО

Отец певца Шарлота рассказал, что сыну стало легче жить в СИЗО. Об этом сообщает Kp.ru.

Сейчас певец Шарлот, которого арестовали в декабре 2023 года, находится в СИЗО. Несмотря на то, что защита Шарлота настаивает на том, чтобы ему изменили меру пресечения на домашний арест, суд снова продлил ему арест до 29 мая.

«Во время задержания у моего подзащитного были показатели, которых нет даже у людей 70 лет, а ему чуть больше 20-и. С 2020 года психологическое здоровье Эдуарда тоже находится в шатком состоянии», — рассказал адвокат певца.

С просьбами перевести Шарлота под домашний арест выступает и отец музыканта. По словам Валерия, он регулярно видится с сыном в СИЗО.

«Мне кажется, ему стало получше, потому что он начал немножко понимать, что все не быстро и не просто, что надо рассчитывать на свои силы, а не на какое-то везение. Эдя сейчас, видимо, понял эту ситуацию лучше. Складывается ощущение, что ему стало полегче жить», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что отец Шарлота высказался о слухах об отправке сына на психиатрическую экспертизу.