Опубликовано 08 февраля 2024, 13:17
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Стало плохо в машине: Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Москве
В Москве экстренно госпитализировали актера Александра Панкратова-Черного.
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74-летнего актера Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Москве. Народному артисту РФ стало плохо в машине, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Актеру стало плохо в машине, когда он возвращался домой в Раменки 5 февраля. Водитель его завел под руки в квартиру. Панкратов-Черный пожаловался на сильную боль в груди — ему вызвали скорую помощь.
При первичном осмотре медики обнаружили, что у звезды фильма «Мы из джаза» нарушен сердечный ритм. Его увезли в больницу в предынфарктном состоянии.
Ранее Александр Панкратов-Черный рассказал, что его заставили сменить фамилию в Госкино. Аналогичную фамилию, только без приставки Черный, носил племянник кинооператора Эдуарда Тиссе.