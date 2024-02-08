Стало плохо в машине: Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Москве

74-летнего актера Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Москве. Народному артисту РФ стало плохо в машине, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Актеру стало плохо в машине, когда он возвращался домой в Раменки 5 февраля. Водитель его завел под руки в квартиру. Панкратов-Черный пожаловался на сильную боль в груди — ему вызвали скорую помощь.

При первичном осмотре медики обнаружили, что у звезды фильма «Мы из джаза» нарушен сердечный ритм. Его увезли в больницу в предынфарктном состоянии.

Ранее Александр Панкратов-Черный рассказал, что его заставили сменить фамилию в Госкино. Аналогичную фамилию, только без приставки Черный, носил племянник кинооператора Эдуарда Тиссе.