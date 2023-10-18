Сменил по требованию Госкино: Панкратов-Черный раскрыл тайну происхождения его фамилии

Актер Александр Панкратов-Черный рассказал, что его заставили сменить фамилию в Госкино. Аналогичную фамилию, только без приставки Черный, носил племянник кинооператора Эдуарда Тиссе.

Подробности приводит Газета.Ru.

Артист рассказал изданию, что в Госкино ему запретили «примазываться к знаменитостям». Александр Панкратов носил светлые волосы – в прессе его называли «Белым».

Панкратов взял приставку Черный, потому что был брюнетом. Чтобы не путаться, он получил фамилию Панкратов-Черный.

Ранее говорилось, что его настоящая фамилия – Гузев. Панкратовым был первый муж матери – его не репрессировали, и потому актер решил взять эту фамилию.

Ранее сообщалось, что фамилия актрисы Лии Ахеджаковой не принадлежала ей на самом деле. Будущая звезда родилась в Днепропетровске, потом мать переехала в Адыгею, где вышла замуж и супруг удочерил девочку. Мужчину звали Меджид Ахеджаков, он дал дочери жены свою фамилию. Информации о биологическом отце актрисы нет – какую фамилию он носил, неизвестно.