Стало плохо с сердцем: у дома Пугачевой в Израиле заметили машину скорой помощи

У дома певицы Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) в Израиле заметили автомобиль скорой помощи. Соседи говорят, что пожилой Примадонне могло стать плохо с сердцем. Об этом сообщает издание «ДНИ.РУ».

Напомним, что звездная семья переехала в Израиль и даже после трагических событий в стране не собирается ее покидать. Каждый день слышны сирены и выстрели, а людям по несколько раз в день приходится спускаться в бомбоубежище.

По информации СМИ, у дома Пугачевой в самом дорогом районе страны Герцлией были замечены медицинские сотрудники. Соседи говорят, что помощь могла понадобиться певице. Не исключено, что у нее проблемы с сердцем, ведь оно у нее и так больное.

У Аллы Борисовны еще много лет назад выявили атеросклероз сосудов, что впоследствии вызвало ишемическую болезнь сердца. Примадонне даже пришлось лечь под нож хирурга. Спустя год артистке сделали еще одну операцию, чтобы заменить прежние стенты.

Отмечается, что в 2010 году Пугачева лежала в израильской клинике, где ей провели еще одно хирургическое вмешательство.

«Ей в поврежденную склеротическими бляшками артерию вводился зонд, и он расширил просвет сосуда», – говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что Максим Галкин* уезжает в Европу, оставляя под обстрелами в Израиле жену и детей.

*признан иностранным агентом на территории РФ.