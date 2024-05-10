«Организм уложил»: Полина Гагарина оказалась под капельницей из-за чрезмерных нагрузок

Чересчур плотный рабочий график отразился на здоровье певицы Полины Гагариной. В итоге исполнительница хита «Спектакль окончен» провела День Победы под капельницей из-за плохого самочувствия.

В последнее время 37-летняя артистка усиленно готовилась к большому сольному концерту, который пройдет в Москве 29 июня на стадионе «Лужники». Но организм Гагариной дал сбой из-за чрезмерных нагрузок.

«Все-таки надо посидеть дома… Организм уложил», — написала певица в социальных сетях.

Гагарина оказалась под капельницей утром 9 мая. Сейчас звезда лечится дома. Подписчики отметили, что она выглядит очень бледной.

Весной в Сети появились слухи, что артистка приостанавливает музыкальную карьеру. Позже она назвала эту информацию домыслами: певица планирует немного сократить число концертов. Гагарина вернется на сцену после небольшого отпуска.

Напомним, исполнительница готовится к большому сольному концерту вместе с новым возлюбленным, танцором Станиславом Миковым. Коллеги по шоу-бизнесу уже знают о романе пары. Примечательно, что отношения танцора и певицы плавно перетекли в романтические из дружеских. Избранник артистки знаком с ее детьми и часто бывает у нее дома.