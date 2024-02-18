«Стало неприятно»: Ирина Дубцова не может простить Антону Зацепину скандальное интервью

Певица и победительница шоу «Фабрика звезд-4» Ирина Дубцова в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV призналась, что обиделась на певца Антона Зацепина после его слов о том, что она незаслуженно победила на телешоу.

В апреле 2023 года певец, финалист телепроекта «Фабрика Звёзд-4» Антон Зацепин рассказал в интервью, что он должен был занять первое место на шоу. Однако, как утверждал артист, руководство проекта помогало певице пройти в финал.

Ирина Дубцова призналась, что ее задели слова Антона Зацепина, поскольку она считает, что победила в шоу заслуженно.

«У меня с Антоном всегда были хорошие отношения. Я не видела это интервью, мне кто-то передал его слова. Стало неприятно, потому что считаю победу заслуженной», — отметила певица.

Артистка опровергла слова коллеги. Ирина Дубцова заявила, что за ее спиной никто не стоит и у нее не было поддержки извне. Она подчеркнула, что не обладала особенными талантами или возможностями, поскольку росла в обычной семье.

Более того, Ирина Дубцова считает, что она помогла своим примером многим начинающим музыкантам. По мнению певицы, победа «дала надежду ребятам из простых семей, с неизвестными фамилиями».

«Не все продается и покупается, можно пройти кастинг на подобные проекты и осуществить свою мечту», — заключила артистка.

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