«Стало немножечко получше»: пришла новость о состоянии Алексея Янина

Мать актера Алексея Янина, который восемь лет парализован из-за инсульта, рассказала о его состоянии. Ольга Янина боится что-то говорить, но призналась: 6 сентября ему стало «немножечко получше».

Женщине страшно говорить о сыне, но она поделилась радостной новостью.

«Одно могу сказать: стабильно тяжелый, но сегодня вроде как немножечко получше стало», - сказала она сайту Woman.ru.

Мать регулярно приезжает в НИИ Склифосовского, чтобы проведать его. С больницей всегда на связи жена Дарья.

В медучреждении провели проверку после звонка неизвестных с сообщением о смерти Янина. Выяснилось, что звонок был сделан не сотрудниками больницы, а мошенниками. Помимо Яниных, пострадала еще одна семья.

Несколько дней назад Дарье Яниной позвонила девушка, она представилась медсестрой и сообщила о смерти актера. Супруга передала сообщение родным, а также в театр, вышел пресс-релиз о кончине актера. Свекр обратился в службу ритуальных услуг, но тело не привозили. Когда Дарья связалась с больницей, там заявили, что Янин жив.