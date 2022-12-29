«Стало хуже»: уехавшая из России дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк сообщила страшное

Уже несколько лет звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк борется с онкологией. О ее состоянии здоровья периодически сообщают близкие люди, но все же они предпочитают оставлять все трудности, происходящие с ними сейчас, в семье. В трудный период с артисткой находились муж и дочь, которые практически не отходили от постели больной актрисы. Но недавно стало известно, что Анна Заворотнюк приняла решение вместе с мужем уехать из России и оставить мать целиком и полностью на заботу Петра Чернышева.

Сейчас Анастасия Заворотнюк находится в частной онкологической клинике в центре Москвы, лечение в которой обошлось в 500 тысяч рублей. Но Анны рядом теперь нет. Ее супругу предложили хорошую работу за границей, и она вместе с ним переехала в Дубай. Девушка делилась, что всегда мечтала провести зиму в тепле, однако переезд не задался с самого начала. Анна не могла найти подходящую квартиру, так как сейчас из-за слишком большого потока приезжающих русских в ОАЭ подскочили цены на недвижимость.

Но жилье – это еще полбеды. Вторая проблема, с которой столкнулась звездная наследница – это здоровье. В теплом климате она стала еще больше подвержена болезням и теперь постоянно простужается. Анна поделилась, что происходит это из-за постоянных ветров.

«Опять меня продуло, сегодня стало хуже. Нет сил, очень устаю — мне кажется, это с болезнью связанно. Но я жива», - рассказала девушка подписчикам.

К слову, о состоянии здоровья мамы Анны Анастасии Заворотнюк пока нет никаких вестей. Петр Чернышев не дает комментарии журналистам, да и в принципе сейчас редко появляется в публичном пространстве. Продюсер Леонид Дзюник отметил, что фигурист опасается преследования сотрудников СМИ.