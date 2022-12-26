Изменившийся до неузнаваемости муж онкобольной Заворотнюк сходит с ума из-за мании преследования

Уже более двух лет актриса Анастасия Заворотнюк борется с онкологией, а вместе с ней и вся ее семья. За это время ее супруга Петра Чернышев стало практически не узнать. Он заметно постарел, осунулся, да и выглядит слишком уставшим, что не удивительно. Сейчас на его плечи легла забота не только о больной жене, но и о всех родственниках. Ему нужно содержать детей и постоянно платить за дорогостоящее лечение Анастасии.

На публике вот уже почти три года Петр практически не появляется. Отработав, он сразу спешит к жене и не общается с журналистами. Несмотря на то, что медийность могла бы помочь собрать ему дополнительные средства на лечение Заворотнюк, Чернышев предпочитает все держать в секрете и в лишний раз ни с кем не контактировать, кроме близких людей.

Продюсер Леонид Дзюник отмечает, что такой закрытый образ жизни фигурист избрал не просто так. Дело в том, что он постоянно борется не только с онкологией супруги, но и с преследованием. Журналисты буквально атаковывают его, пытаясь разузнать о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», и мешают ему жить. И именно из-за развивающейся мании преследования он старается как можно реже бывать на виду у всех.

«Ему тяжело находиться с ней все время рядом и стараться давать как можно меньше информации. А журналисты же все хотят узнать, это и служит тому, что он старается как можно меньше показываться на людях. Это крайне тяжелое состояние всегда: не хочется никого ни видеть, ни слышать, ни знать. Вышел, отработал и все», - считает продюсер.

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