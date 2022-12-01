Стало известно, за какую сумму Лобода готова продаться «ненавистным россиянам»

После начала СВО певица Светлана Лобода открестилась от России и переехала в Латвию. Покидая страну, артистка утверждала, что возвращаться не планирует. Она оставила успешную карьеру, так как была не согласна с политикой государства. Лобода отменила все концерты, гастроли и отказалась выступать на частных вечеринках. Однако, как оказалось, есть сумма, ради которой певица готова «переобуться».

Менеджер артистки сообщил, что она выступит перед российской публикой за 100 тысяч евро (6 330 080 рублей). За эту сумму Лобода готова опустить принципы и закрыть глаза на гражданство заказчика. Но выступать она согласна только в Дубае, а не на территории России.

Также менеджер Лободы отметил, что певица лично будет проверять ФИО и должность того, перед кем ей выступать. А после утверждения по стороны артистки нужно будет внести предоплату – половину суммы. Остальную часть необходимо выплатить за две недели до выступления.

Но и это еще не все. Решившему заказать Лободу нужно будет выполнить более десятка требований певицы по ее райдеру на общую сумму более 6,5 миллионов рублей. Из самых интересных позиций в списке: ничем не приправленная еда, халва без сахара и игрушечные пистолеты. Кроме того, жить Лобода желает исключительно в пятизвездочном отеле в президентском люксе.

Ранее сообщалось, что певицу включили в список нежелательных лиц в Литве.