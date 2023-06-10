Стало известно, за какую сумму Данила Поперечный продал недвижимость в России

Уехавший в США стендап-комик Данила Поперечный начал избавляться от недвижимости в России. Блогер продал квартиру в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Роскошные апартаменты Поперечного расположены на пятом этаже. Также к квартире прилагается место для машины в подземном паркинге. Обошлось это все покупателю в 35 миллионов рублей.

Напомним, что Данила живет в Лос-Анджелесе. Он приехал в США с блогершей Полиной Чистяковой (Попошей) после Нового года 2023. Сам артист утверждал, что перебрался за границу временно, однако от недвижимости уже начал избавляться.

Ранее мы писали, что Ксения Собчак зазывает в свой дом певицу Славу после ее колких высказываний в адрес уехавших артистов.