«Не ссы, ты же русская»: Ксения Собчак зазывает Славу в свой дом на фоне скандала

Недавно певица Слава, употребив алкогольные напитки, высказала свое отношение к звездам российского шоу-бизнеса, которые уехали за границу. Под горячую руку попала и Ксения Собчак, что не понравилось телеведущей, поэтому она решила ответить на колкие комментарии в ее адрес.

Оказалось, что Собчак приглашает Славу на интервью, где певица смогла бы под камерами выразить все свои мысли. Однако артистка не желает вступать в диалог.

«Диванная аналитика вошла в чат!», — пояснила Собчак о ситуации.

Вспомнив о том, что Слава назвала ее «оборотнем», Собчак возмутилась, поскольку у певицы даже есть жилье за границей.

Однако Собчак решила не таить обиду и пригласить Славу к себе в дом. Если певица не может молчать, то нужно предоставить ей возможность высказаться, заявила Собчак. Телеведущая отметила, что у нее есть камеры и даже вопросы к Славе.

«Ну че ты, не ссы, ты же русская, на хер, тебе оборотни должны быть по хер. Так, может, будет понятнее», — не выдержала Собчак в своем шоу «Осторожно: новости».

Ранее мы писали, что Дмитрий Дибров рассказал, кого копирует Ксения Собчак.