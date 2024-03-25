Стало известно время выхода перенесенных шоу «Маска» и «Сокровище императора»

Новые выпуски шоу «Маска» и «Сокровище императора» перенесли на 31 марта. Об этом сообщает Вокруг.тв.

После объявленного в России общенационального траура по жертвам теракта, случившегося в «Крокус Сити Холле», многие телеканалы решили изменить сетку вещания. Так, из эфира НТВ исчезли такие шоу, как «Маска», «Звезды сошлись», программы «Дачный ответ», «НашПотребНадзор», «Однажды…».

На ТНТ 24 марта тоже изменили программы, которые в итоге вышли на экраны. Все развлекательные форматы заменили на шоу «Экстрасенсы. Битва Сильнейших».

Как сообщают журналисты, шоу «Маска», которое должно было выйти 24 марта, перенесено на 31 марта. Тоже самое произошло и с шоу «Сокровище императора», которое покажут в тот же день на ТНТ в 19:00. А вот четвертый выпуск «Новой Фабрики звезд» выйдет в эфир уже 25 марта в 22:15.

Ранее мы писали о том, что певец Дима Билан посетил мемориал у «Крокуса» и почтил память погибших в теракте.