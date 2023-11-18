Стало известно, в какую сумму Пугачевой обходится содержание ее дома в США

Риэлтор рассказала, сколько стоит ежемесячное обслуживание дома Пугачевой в США. Об этом сообщает The Voice.

У Аллы Пугачевой довольно много зарубежной недвижимости - кроме квартиры на Кипре, у нее есть дом в Майами. Однако бывает в США певица не часто. В последнее время она появляется то в Израиле, то в Латвии. Впрочем, от американской недвижимости Примадонна избавляться пока не собирается.

Как выяснили журналисты, апартаменты состоят из семи комнат и двух ванных с джакузи. Эксперт по недвижимости Милана Левченко сообщила, что за такими большими домами обычно ухаживают несколько человек прислуги.

«В любом случае, семь спален – это две-три горничные. Плюс повар, менеджер по управлению персоналом, водитель, охрана, личный ассистент. Повар, например, может получать там десять тысяч долларов в месяц. Горничные получают примерно три-четыре тысячи, а зарплата менеджера по управлению персоналом – девять-десять тысяч. Думаю, и до 25-30 тысяч долларов в месяц может доходить», — рассказала она.

При этом стоимость жилья Пугачевой за последние несколько лет выросла, рассказала риелтор. Напомним, что певица купила пентхаус за 650 тысяч долларов.

Ранее мы писали о том, что 74-летнюю Аллу Пугачеву заметили в монастыре на Кипре.