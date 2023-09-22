Заявления не будет: сын Зайцева отказался жаловаться в полицию из-за кражи драгоценностей отца

Сын Славы Зайцева отказался обращаться в полицию из-за кражи драгоценностей отца, об этом он рассказал в эксклюзивном интервью «Страстям».

Накануне стало известно о том, что одного из наследников имущества Вячеслава Зайцева отравили. Модель Эдуард Кривенко рассказал об этом Андрею Малахову. По словам мужчины, в произошедшем может быть замешан кто-то из недоброжелателей, претендующих на наследство кутюрье.

Как рассказал Кривенко, он через месяц должен вступить в право наследства покойного Славы Зайцева. Единственный сын модельера Егор Зайцев в недоумении — он уже несколько месяцев назад реализовал это право.

«Я не понимаю, о чем Вы. Я вступил в наследство и несколько месяцев занимаюсь возрождением Дома Моды и устраняю проблемы в заброшенном доме в Каблуково», — поделился со «Страстями» Егор.

По словам Зайцева-младшего, сейчас он с юристами разбирается, куда могли пропасть все деньги со счетов его отца. Кроме того, Егор Зайцев рассказал, что из дома модельера, возможно, исчезли драгоценности.

«Счета все пустые. Шкафы и шифоньеры забиты пустыми коробками и коробочками, в том числе от "Тиффани" и "Картье"... И что там было еще предстоит выяснить», — рассказал он.

Впрочем, в полицию Зайцев обращаться пока не собирается: «Я "Ночной Волк" — мы не пишем заявления в органы», — заявил сын кутюрье.

Ранее мы писали о том, что внучка Славы Зайцева вряд ли получит наследство модельера. Она так и не смогла доказать родство.