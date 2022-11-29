Стало известно, сколько реально зарабатывает Филипп Киркоров: сумма с семью нулями

Филипп Киркоров является одним из самых популярных и востребованных артистов отечественной эстрады. Если взглянуть на роскошные концертные наряды певца, брендовую одежду и украшения, можно сделать вывод, что Киркоров зарабатывает баснословные суммы. Но так ли это? Издание «ФедералПресс» изучило гонорары за выступления исполнителя и приоткрыло завесу тайны.

По данным концертного агентства ProConcert, выход на сцену Филиппа Бедросовича стоит 10 миллионов рублей. При этом артист много снимается в рекламах и телевизионных шоу, за которые тоже получает большие деньги.

Forbes оценили состояние Киркорова в 4,9 млн долларов. Это примерно 296 миллионов рублей. В эту сумму входят гонорары за период с 1 июня 2020 по 21 мая 2021 года.

Также представление о заработке Филиппа Бедросовича можно получить из интервью певца и его покупок. В шоу Алены Жигаловой артист рассказал, что у него в кошельке лежит 1,5 евро, а в бутике за раз он потратил 27,1 тысячи евро - 1 704 048 рублей.

К слову, снимаясь для того же проекта Жигаловой, Киркорова не пустили в бутик Prada в Дубае, из-за чего он устроил скандал. Певец поспорил в продавцом-консультантом и начал спрашивать у него на английском языке: «Ты знаешь, кто я? Ты хочешь скандала сейчас?». Ролик инцидента стал вирусным в Сети, и Филипп стал настоящим мемом. А недавно пользовали сделали ремикс из его фраз.

Ранее Киркоров выступил на сцене в полупрозрачном комбинезоне, который позже оказался собственностью Лолиты.