Лолита заявила, что Киркоров вышел на сцену в ее прозрачном комбинезоне

В начале ноября Филипп Киркоров наделал шума на своем концерте в Казахстане. Поп-король отечественной эстрады появился перед зрителями в «голом» костюме. Сам он признался, что это была неудачная шутка членов его команды. Но Лолита раскрыла правду.

Исполнительница рассказала журналистам, что Киркоров заранее спланировал свой выход в прозрачном комбинезоне. Брюнетка то ли в шутку, то ли всерьез заявила, что это был ее наряд!

«Недавно Филипп у меня одолжил комбинезон», – призналась певица.

Пользователи Сети поняли, что Лолита говорит именно о прозрачном одеянии артиста. Они до сих пор не могут забыть его выход в капроновом лонгсливе и лосинах поверх черных трусов. Звезда оправдывался, что команда стилистов просто не успела отдать ему кожаные шорты, чтобы он переоделся между песнями.