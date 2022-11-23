Лолита заявила, что Киркоров вышел на сцену в ее прозрачном комбинезоне
В начале ноября Филипп Киркоров наделал шума на своем концерте в Казахстане. Поп-король отечественной эстрады появился перед зрителями в «голом» костюме. Сам он признался, что это была неудачная шутка членов его команды. Но Лолита раскрыла правду.
Исполнительница рассказала журналистам, что Киркоров заранее спланировал свой выход в прозрачном комбинезоне. Брюнетка то ли в шутку, то ли всерьез заявила, что это был ее наряд!
«Недавно Филипп у меня одолжил комбинезон», – призналась певица.
Пользователи Сети поняли, что Лолита говорит именно о прозрачном одеянии артиста. Они до сих пор не могут забыть его выход в капроновом лонгсливе и лосинах поверх черных трусов. Звезда оправдывался, что команда стилистов просто не успела отдать ему кожаные шорты, чтобы он переоделся между песнями.
«Моя команда – настоящие хулиганы. Выпустили меня, грешника, к поклонникам, оставив без шортов перед тем, как идти в зал. Шутки шутками. Честно говоря, я такие шутки не люблю, но остался в безвыходном положении. Но Show must go on», – заявлял музыкант в личном микроблоге.
Поклонники поверили в то, что Лолита действительно могла одолжить свой комбинезон поп-королю. В 2017 году она выступала в Баку в очень похожем наряде.
Ранее мы писали о том, кого и за что Киркоров отхлестал букетом на своем концерте.