«Приезжал совсем больной»: коллеги рассказали о последних днях жизни Валентина Юдашкина

В мире отечественной моды произошли большие потери. Сначала не стало Вячеслава Зайцева, и следом за ним ушел из жизни Валентин Юдашкин. С известными модельерами сотрудничали почти все звезды шоу-бизнеса, вот почему многие из них решили проститься с ними. Проводить в последний путь мужчин решила и Алла Пугачева, которая уже давно не проживает в РФ. Ради похорон певица специально прилетела из Израиля в Москву. Подобную информацию подтвердила и ее близкая подруга Вайкуле.

В беседе с зарубежной прессой Лайма рассказала о телефонном разговоре с Пугачевой. Как выяснилось, Юдашкин еще несколько недель назад приезжал к артистке в Израиль, и уже тогда он был в плохом состоянии. Именно поэтому исполнительница хита «Арлекино» решила, что и она должна приехать на похороны Валентина и проводить его в последний путь.

«Она говорила: "Валя приезжал ко мне совсем больной пару недель назад. Я сейчас что, не поеду к нему на похороны? Дети останутся, а я должна ехать"» — рассказала Вайкуле.

К слову, певица не стала отговаривать Пугачеву от посещения РФ, поскольку считает, что «она права».

Ранее Александр Васильев заявил, что Аллы Пугачевой не было на прощании с Зайцевым из-за нежелания внимания. Подробности смотрите в этой статье.