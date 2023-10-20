Стало известно, почему Владимир Меньшов дал жене прозвище «Товарищ „Нет“»

Режиссер Владимир Меньшов большую часть жизни прожил вместе с актрисой Верой Алентовой. Они были одной из самых красивых и крепких пар отечественной киноиндустрии. Сама артистка призналась, что за годы брака муж успел придумать ей некое прозвище «Товарищ „Нет“». Правда, связано оно было не с семейной жизнью, а с работой, ведь так постановщик называл жену из-за ее избирательности в ролях.

Несмотря на то, что Меньшов уже умер, для его супруги он по-прежнему жив. По ее словам, он с ней каждую минуту, поэтому она не называет себя вдовой и даже не снимает обручальное кольцо.

Они поженились еще в студенческие годы. Сейчас Алентова понимает, что они были еще совсем дети. Однако это не помешало прожить им вместе долгую и счастливую жизнь. Дочь артистов Юлия считала, что родители бывают друг с другом слишком резкими. Но на самом деле, как подчеркнула Вера Валентиновна, они просто были честными.

«По-моему, мы прожили нормально. Никаких тягот я не заметила. Может, потому, что все тяготы приходили извне и мы переживали их вместе», - поделилась актриса с aif.ru.

Алентова и Меньшов были не только супругами, но и коллегами, поэтому часто пересекались на работе и общались о ней. Режиссер замечал, что его супруга тщательно подходит к выбору ролей и не соглашается играть везде, именно поэтому прозвал ее «Товарищ „Нет“». Сама артистка согласна, что избирательна. За всю карьеру так и не нашлось того героя, кого бы она смогла назвать своим любимым. Только в театре ей нравится Геля в «Варшавской мелодии» по пьесе Леонида Зорина.

Ранее Карен Шахназаров признался, за что Владимир Меньшов сильно обижался на него при жизни.