Стало известно, почему разведенные Харламов и Асмус до сих пор живут вместе

Кристина Асмус и Гарик Харламов стали главными ньюсмейкерами прошлой недели. Дело в том, что экс-супруги в публичном пространстве выясняли отношения и раскрыли все «семейные» тайны. В результате крупного скандала теперь вся общественность знает о совместном проживании Кристины и Гарика, несмотря на развод. Журналисты «КП» провели собственное расследование и узнали, почему враждующие молодые люди до сих пор находятся под одной крышей.

Выяснилось, что Кристине Асмус с дочерью просто некуда идти. Во владении актрисы нет ни квартиры, ни загородного дома. Единственное, что является собственностью девушки — роскошный внедорожник стоимостью в 7 миллионов. Согласитесь, в машине спать совсем не удобно, вот почему Асмус вынуждена проживать в особняке Харламова.

Напомним, что во время «семейных» разборок Кристина обвинила юмориста в том, что он не оставил ей ни копейки. На фоне этого в своей социальной сети девушка написала пост, который вновь разжег скандал. Она сделала провокационное заявление: «Моих гонораров хватит и кому-то на коммуналку». Фолловеры сразу поняли, это — очередное обращение к Харламову. Подробности читайте здесь.