«Моих гонораров хватает!»: Асмус разжигает скандал с Харламовым

Кристина Асмус и Гарик Харламов стали главными ньюсмейкерами прошлой недели. Дело в том, что экс-супруги в публичном пространстве обвинили друг друга во лжи и раскрыли все «семейные» тайны. Скандал получился настолько масштабным, что к нему подключились мама юмориста и его девушка. Казалось бы, после нескольких дней затишья эта история должна завершиться, но нет. В своей социальной сети Асмус опубликовала пост, который явно написан с укором для экс-супруга.

На прошлой неделе выяснилось, что после развода Харламов и Асмус продолжают жить в одном доме. По словам звезды, Гарик не только оставил ее без копейки, но и отказался покупать им с дочерью отдельное жилье. На фоне этих новостей актриса рассказала о своем нелегком жизненном пути.

Кристина сообщила, что в школе она была троечницей. Несмотря на плохую успеваемость, звезда сумела достичь больших карьерных высот. Теперь Асмус сама неплохо зарабатывает и самостоятельно содержит дочь. «Хорошо, что моих гонораров хватает на всех репетиторов дочке. Хватит, кстати, и кому-то на коммуналку», — написала девушка.

Поклонники актрисы сразу заподозрили, что подобное высказывание явно адресовано Харламову. Кажется, разборки экс-супругов закончатся еще не скоро.

Ранее сообщалось о том, что издание «КП» провело журналистское расследование, в ходе которого выяснилось: Харламов оставил дочь без миллионов. Подробности читайте в этой статье.