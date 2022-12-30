Стало известно, почему певица Лолита боится выходить замуж за молодого возлюбленного

Недавно певица Лолита призналась, что очень счастлива в отношениях с молодым любовником. Но 59-летняя исполнительница не готова в шестой раз идти под венец. Поклонники интересуются, почему любительница выходить замуж на этот раз отказалась от брака.

Оказалось, что все дело в брачном договоре. Богатая звезда не хочет официально оформлять отношения без данного документа. Психолог Олеся Иневская в беседе с 5-tv.ru прокомментировала решение Лолиты.

Женщина считает, что в этот раз певица подошла к отношениям более ответственно. Она имела горький опыт, из-за которого теперь остерегается ЗАГСа.

«Люди, которые именно травмированы в отношениях, они становятся более избегающими, они хуже доверяют. Здесь мы можем говорить о том, что человек понимает, чего он хочет от брака, что не впадает в романтические иллюзии», — рассказала специалист.

Психолог говорит, что у знаменитости правильная позиция. Часто небольшое «недоверие» к партнеру спасает от скандалов в будущем. Также Иневская напомнила, что за плечами у Лолиты было пять браков, два из которых закончились громкими разводами. Последний муж исполнительницы Дмитрий Иванов пытался претендовать на имущество звезды.

«После такого опыта у человека появляется желание прояснять границы в следующем браке. И в этом случае брачный договор может влиять более позитивно на психологическое состояние женщины, если он защищает ее от дальнейших потрясений», — убеждена психолог.

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