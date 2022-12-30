«Пошла по скользкому пути Волочковой»: в Сети сомневаются, что у Лолиты есть богатый жених

Певица Лолита Милявская недавно удивила публику рассказами о своей личной жизни. 59-летняя звезда заявила, что счастлива в новых отношениях с молодым мужчиной. Он балует ее, а на днях подарил очень дорогие часы. Некоторые сомневаются, что исполнительница говорит правду.

Блогер Лена Миро считает, что Лолита преувеличивает. Она намекнула на то, что у певицы на самом деле нет никакого жениха, а подарки она покупает себе сама. Девушка сравнила звезду со скандальной балериной Анастасией Волочковой, которая любит хвастаться многочисленными романами с щедрыми мужчинами.

«Какой щедрый жених Лолке попался! С предыдущими-то хвастала только интимными отношениями, а теперь – подарками. Нет, за Лолиту я, конечно, рада. Хотя и не знаю, что для нее лучше. Но подарки – тоже хорошо. Не знаю, правда, настоящий ли жених в этот раз, или Лолка пошла по скользкому пути Волочковой, но даже если сама себе купила роскошные, как говорят, часы, то это хороший подарок в ее возрасте. Смотришь на часики, они тикают. Веселуха», – поделилась мнением Лена в своем «Живом журнале».

Ранее мы писали о том, как Лолита планирует провести новогодние праздники. Артистка заявила, что устроит секс-отпуск с любимым и будет заниматься интимом прямо на пляже.