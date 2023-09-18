Стало известно об аресте очередных счетов Елены Блиновской

У Елены Блиновской арестовали еще пять банковских счетов, об этом сообщает mk.ru.

По данным журналистов, блогер подверглась очередным финансовым ограничениям со стороны налоговой. Источник рассказал прессе, что у Елены Блиновской заблокировали еще пять счетов в банке. Причиной блокировки стало непредоставление декларации по налогам в срок.

Напомним, блогер и бизнес-коуч находится под домашним арестом. Последний раз суд продлил ей меру пресечения до 26 октября. Адвокат Блиновской Наталия Сальникова рассказывала, что у блогерши суммарно арестовали имущество и счета на 64 миллиарда рублей.

Ранее прокуратура выдвинула обвинения к Елене Блиновской. Сумма претензий — 918 миллионов рублей. По данным следствия, именно этой суммы недосчиталась налоговая. С 2019 по 2021 год блогерша занижала доходы намерено, чтобы не платить солидные налоги.

До этого мы писали о том, что Елене Блиновской разрешили на время выйти из-под домашнего ареста. Бизнес-коуча отпустили на избирательный участок во время выборов мэра Москвы.