Блогер Елена Блиновская вышла из-под домашнего ареста

Елена Блиновская вышла из-под домашнего ареста, чтобы проголосовать на выборах, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Опальная блогерша, которую задержали по подозрению в неуплате налогов и отмывании денег, с апреля 2023 года находится под домашним арестом. Гуру онлайн-марафонов по успешной жизни было запрещено выходить из дома, однако 10 сентября ей сделали исключение.

Журналисты обнаружили Блиновскую по пути на избирательный участок. Как рассказал адвокат блогерши, в качестве исключения ей разрешили посетить школу № 1799 на Донской улице, в помещении которой проходит голосование по выборам мэра Москвы.

Для выхода в свет Елена Блиновская выбрала темно-коралловый костюм-комбинезон, коричневую массивную сумку и темные очки. Папарацци засняли, как блогерша получала бюллетень на избирательном участке.

Напомним, Елену Блиновскую подозревают в уклонении от уплаты налогов на 918 миллионов рублей в период с 2019 по 2021 год, а также в отмывании денег, которые были получены преступным путем.

Ранее мы писали о том, что с блогерши Лерчек стали требовать деньги ее бизнес-партнеры. По данным журналистов, скандально-известная Валерия Чекалина задолжала логистической компании 22 миллиона рублей.