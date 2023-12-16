Стало известно о тяжелой судьбе звезды «Любить по-русски» Ольги Егоровой

Актриса Ольга Егорова, известная российским зрителям по роли в сериале «Любить по-русски», в последнее время пропала с экранов и практически не появляется на светских мероприятиях.

Актриса взяла творческий перерыв в 2015 году. Он длился пять лет, и за это время от звезды не было никаких новостей. В 2023 году она сыграла в сериалах «Заполярный вальс» и «Субботняя жена». Кроме того, Егорова увлеклась созданием авторских украшений и даже сотрудничала с канадской фабрикой, однако бизнес не сложился.

Несмотря на работу в сфере шоу-бизнеса, она не любит повышенное внимание вокруг своей персоны и по-прежнему избегает посещения светских мероприятий.

В личной жизни 56-летняя Ольга оказалась не очень удачливой. От бизнесмена по имени Андрей она родила дочь Таисию. Ревнивый сожитель контролировал каждый шаг звезды, а ее телефон прослушивал. Кроме того, мужчина злоупотреблял алкоголем, и у него случались приступы ярости. Актриса не скрывает, что он жестоко избивал ее ногами. В итоге ей удалось сбежать, но бывший сожитель еще долго преследовал Ольгу, сообщает Kp.ru.

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