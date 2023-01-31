«Решили, что умер»: жена Николая Дроздова рассказала, как обошлись с ученым в больнице

Жена ведущего и ученого Николая Дроздова Татьяна сообщила о его состоянии в настоящий момент и причине травмы. Она также ответила на главный вопрос: сможет ли популяризатор науки вставать и ходить после серьезных переломов.

По словам Татьяны Дроздовой, ученый упал при подходе к машине.

«Он поскользнулся и упал – там просто ледяные горки были, лед везде», - поделилась супруга.

Сейчас Дроздову «получше», ему необходимо делать дыхательные упражнения. В палате за ученым ухаживает дочь.

«Николаю Николаевичу можно вставать. Пока большей частью сидит. Ходит сам – но дочка следит, чтобы не дай Бог не упал», - сообщила Татьяна.

Несмотря на тяжелую травму, ученый старается сохранять оптимизм.

Супруга Дроздова также рассказала, как получилось, что он не прикреплен к поликлинике. Она предположила, что его выписали без предупреждения.

«Посмотрели, что 85 лет какому-то Дроздову, а к врачам не ходит: может быть, решили, что он умер - вот и открепили?» - размышляла она в разговоре с КП.

Ранее сообщалось, что причиной госпитализации стал вегетарианский образ жизни Дроздова.