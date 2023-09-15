Стало известно о последних планах скончавшейся дочери Михаила Ульянова
Дочь Михаила Ульянова планировала открыть памятник отцу в Москве.
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Дочь Михаила Ульянова планировала открыть памятник отцу в Москве, об этом сообщает Пятый канал.
Как рассказал директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок, Елена Ульянова планировала в ближайшее время поучаствовать в открытии памятника покойному отцу.
«Единственное, что она не успела, — открыть памятник отцу. Мы должны были в ноябре–декабре этого года открывать памятник Михаилу Ульянову в Замоскворечье, который делает мэрия Москвы», — рассказал он.
По словам Крока, дочь знаменитого актера активно участвовала в увековечивании его памяти. Она передавала личные вещи в музей театра, где Ульянов проработал всю жизнь.
Напомним, Елену Ульянову нашли мертвой в ее московской квартире. Женщина несколько дней не выходила на улицу, ей не могли дозвониться родные. Первой тело обнаружила консьержка многоэтажного дома. Правоохранительные органы отрицают криминальную версию произошедшего.
Ранее мы писали о том, что директор тетра Вахтангова назвал предположительную причину смерти дочери Михаила Ульянова.