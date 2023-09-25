Стало известно о последнем подарке Гришечкина молодой возлюбленной

Актер Вячеслав Гришечкин перед смертью подарил молодой возлюбленной Диане Бичаровой купюру 50 рублей. На банкноте артист дорисовал нули так, что получилось 5 миллионов.

О последнем подарке актера девушка рассказала в эфире программы «МАЛАХОВ». На ее слова обратил внимание сайт «Вокруг ТВ».

Как сообщила Бичарова, Гришечкин верил в денежные талисманы и подарил ей символ достатка.

«Я говорю: «Давай мне тоже что-нибудь сделаем на память». Он говорит: «У меня есть только 50 рублей, но я нолики подставлю, как будто это пять миллионов», - поделилась подробностями Бичарова и добавила, что у нее остались пять миллионов от Гришечкина.

Девушка до сих пор не верит, что актера больше нет. Бичарова вспомнила, что он очень любил жену, с которой прожил в браке 25 лет.

Напомним, Гришечкин умер в 61 год. С Бичаровой он познакомился в 59-ть – ей было 33 года. Спустя шесть месяцев актер сделал возлюбленной предложение. Это произошло во время спектакля.

Ранее мы писали, что перед смертью Гришечкин записал Бичаровой видео, на котором жалел об их расставании.