Стало известно о пластической операции Романа Костомарова

46-летний фигурист Роман Костомаров на полях форума в Сочи рассказал, что, возможно, врачи проведут пластическую операцию. Специалисты могут попробовать восстановить фалангу большого пальца.

Подробности приводит РИА Новости.

Во-первых, Костомарову в ближайшее время предстоит операция на левой руке. Ему почистят и закроют рану.

Затем врачи согласны сделать пластику, «чтобы фаланга пальца большого функционировала и могла помогать в жизни, поэтому, возможно, будет еще пластическая операция», сказал фигурист.

Говоря о спортивной карьере, Костомаров заявил, что достиг вершины в спорте. Паралимпийский спорт он рассматривать не собирается.

Фигурист определил для себя, что главное в настоящий момент – это держать себя в форме, оставаться спортсменом. Костомаров понимает, что уже никогда не будет кататься на коньках так, как прежде. Вместе с тем он надеется, что еще получится выйти на лед и порадовать зрителей.

Ранее Костомаров написал первое слово в протезе. Потом он показал, как быстро шагает по лестнице через ступень.