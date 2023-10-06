«Хочу скоро через 2 ступеньки шагнуть»: Костомаров устроил забег по лестнице

Фигурист Роман Костомаров научился быстро подниматься по лестнице, перешагивая через ступень. Следующая цель спортсмена – подниматься, перешагивая через две.

Соответствующее видео Костомаров показал на своей странице в Telegram-канале.

Видно, как Костомаров в протезах в быстром темпе поднимается наверх, делая шаги с улыбкой. Он подписал под видео: «Врываюсь в московскую суету. Хочу скоро через 2 шагнуть».

Ранее Костомаров написал первое слово с протезом на руках. Держа ручку, он нацарапал: «Мама». Под словом спортсмен нарисовал сердце.

Супруга Костомарова Оксана Домнина поддерживала мужа и отметила, какой он «молодец». Она предложила отправить написанное маме фигуриста.

Для Костомарова эта запись – первая после январской госпитализации. Напомним, спортсмену ампутировали стопы и голени, а также кисть правой руки и пальцы на левой. На руку спортсмен иногда надевает протез, стоимость которого составляет 2 млн рублей.