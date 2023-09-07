Стало известно о многомиллионных заработках Zivert и Басты

Баста и Zivert получают за одно выступление в России по 5 и 4 миллиона рублей, об этом сообщает газета «Известия».

Журналисты пообщались с основателем коммуникационного агентства Guest Management Идрисом Гитинаевым. По словам организатора концертов, в тройке лидеров по частоте заказов среди всех российских артистов находятся Баста, Zivert и Леонид Агутин.

Гитинаев рассказал, что одно выступление рэпера Басты стоит примерно 5 миллионов рублей. На миллион рублей дешевле обойдется концерт Zivert. А выступление Леонида Агутина колеблется в пределах 3-5 миллионов рублей.

«В сфере событийного маркетинга рынок восстановился. Я слежу за коллегами и думаю, что в частном сегменте — тоже», — рассказал организатор.

За последний год, по словам Гитинаева, у некоторых артистов ценники на выступления выросли на 30%. Поднялся и спрос на частные выступления.

«Гонорары у первого топа тридцати артистов и ведущих выросли или остались на высоком номинальном уровне. Ни о каком снижении или скидках сейчас самые продаваемые артисты речи не ведут. Графики расписаны на несколько месяцев вперед», — объяснил собеседник.

Ранее мы писали о том, что судебные приставы планируют взыскать с рэпера Басты полтора миллиона рублей. Певец вовремя не заплатил за аренду недвижимости.