Стало известно о многомиллионной прибыли Сергея Светлакова

Сергей Светлаков заработал 119 миллионов рублей на своей киностудии, об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Юморист активно зарабатывает в России. Накануне пропавший из светских хроник Светлаков неожиданно появился на 5-летии кинотеатра PREMIER. Скорее всего, артист не планирует уезжать из России, тем более, что его киностудия приносит неплохую выручку.

Так, согласно данным журналистов, за 2022 год выручка компании составила 119 миллионов рублей, а прибыль — 1,7 миллиона. «Студия Свердловск» была основана в 2018 году для создания кино, сериалов и телевизионных шоу. Продюсерская компания занималась созданием таких телешоу и фильмов, как «Слава богу, ты пришел», «Я не шучу» и «Старые шишки».

Напомним, юморист Сергей Светлаков в 2022 году избавился от недвижимости в Латвии. В апреле прошлого года артист пропал с телеэкранов страны после отмены шоу «Прожектор Пэрис Хилтон», в котором должны были принимать участие Иван Ургант и Гарик Мартиросян.

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