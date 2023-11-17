Стало известно, куда пропали «Сестры Зайцевы». Об этом сообщает Теленеделя.

Коллектив сестер Зайцевых был популярен в девяностые. Близнецы Татьяна и Елена Зайцевы пели такие песни, как «А мы идем в кино», «Сумасшедший снег», «Сестра». Впрочем, в последнее время об их судьбе практически ничего неизвестно.

Сейчас Зайцевы периодически появляются на телеэкранах страны в различных ток-шоу, но чаще всего их можно заметить на песенном конкурсе «Ну-ка, все вместе!». По словам певиц, сначала продюсеры хотели взять их на шоу только после прохождения кастинга.

«Редактор проекта предложил нам пройти кастинг, а я ему говорю: "Какой кастинг? Вы с ума сошли? Мы без кастинга! Нам, пожалуйста, сразу вышлите два мерседеса"», — рассказала Татьяна.

В итоге сестер все-таки взяли в сотню экспертов. Практически в каждом выпуске они комментируют выступления конкурсантов. При этом Зайцевы признаются, что сейчас в их графике практически нет свободного времени.

«Нам особо некогда сейчас. Мы нужны людям, которые нас ждут, — наши герои-воины, участники СВО. Наши подшефные здесь, в Москве, многие лежат с расстройством психологическим, они нас всегда ждут. Скоро вот надо к ним поехать проведать. Еще мы много занимаемся спортом, чтобы быть в форме», — объяснили сестры.

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