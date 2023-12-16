Стало известно, куда пропала актриса из «Кухни» Марина Могилевская

Марина Могилевская, известная зрителям благодаря участию в культовом сериале «Кухня», в какой-то момент пропала с экранов. Некоторые поклонники задавались вопросом, куда делась актриса. Ответ выяснило издание 72.ru.

Могилевская родилась в Тюменской области. Ее родители развелись, когда звезда была еще ребенком, после чего она с матерью переехала в Дубну. Окончив школу, Марина поступила на экономический факультет, однако учеба там ей не нравилась.

И вот однажды с Могилевской поговорила приятельница ее отца. Девушке посоветовали поучаствовать в съемках фильма «Каменная душа». Марину сразу взяли на главную роль, после чего она стала востребованной актрисой.

В 1990-е годы Марина Могилевская успела сняться в 20 кинокартинах, а через некоторое время она переехала в столицу и стала работать на телевидении.

У знаменитости было двое мужей, однако оба брака закончились разводом. В 2011 году у Могилевской появилась дочь. Через 8 лет после рождения наследницы женщина опубликовала последний пост в соцсетях.

Сейчас Марина Могилевская полностью отдала себя воспитанию дочери. Актриса любит проводить время в тихом семейном кругу на своей даче.

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